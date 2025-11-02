Företagskatalog
First Republic Bank
First Republic Bank IT-teknolog Löner

Medianersättningspaketet för IT-teknolog på First Republic Bank uppgår till $150K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för First Republic Banks totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/2/2025

Medianpaket
company icon
First Republic Bank
Business System Analyst
New York, NY
Totalt per år
$150K
Nivå
L3
Grundlön
$150K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År på företaget
2 År
Års erfarenhet
15 År
Vilka är karriärnivåerna på First Republic Bank?
Senaste löneinlämningar
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en IT-teknolog på First Republic Bank ligger på en årlig total ersättning på $410,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på First Republic Bank för IT-teknolog rollen är $166,000.

Andra resurser