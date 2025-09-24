Företagskatalog
Den genomsnittliga totalersättningen för Affärsutveckling in United States på Firework varierar från $208K till $284K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Fireworks totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/24/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

$223K - $270K
United States
Vanligt Spann
Möjligt Spann
$208K$223K$270K$284K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På Firework omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Affärsutveckling på Firework in United States ligger på en årlig total ersättning på $284,200. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Firework för Affärsutveckling rollen in United States är $208,250.

