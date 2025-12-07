Företagskatalog
Fireblocks
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Kundsuccess

  • Alla Kundsuccess löner

Fireblocks Kundsuccess Löner

Medianersättningspaketet för Kundsuccess in Israel på Fireblocks uppgår till ₪378K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Fireblockss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/7/2025

Medianpaket
company icon
Fireblocks
Customer Success
Tel Aviv, TA, Israel
Totalt per år
$112K
Nivå
Senior
Grundlön
$108K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$3.9K
År på företaget
3 År
Års erfarenhet
12 År
Vilka är karriärnivåerna på Fireblocks?
Senaste löneinlämningar
Lägg tillLägg till ersättningLägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportera dataVisa lediga jobb

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På Fireblocks omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Kundsuccess erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Kundsuccess på Fireblocks in Israel ligger på en årlig total ersättning på ₪463,950. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Fireblocks för Kundsuccess rollen in Israel är ₪378,226.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Fireblocks

Relaterade företag

  • Pinterest
  • Airbnb
  • Spotify
  • Roblox
  • Databricks
  • Se alla företag ➜

Andra resurser

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/fireblocks/salaries/customer-success.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.