Fidelity Investments
Fidelity Investments Kvantitativ Utvecklare Löner

Kvantitativ Utvecklare-ersättning in United States på Fidelity Investments uppgår till $150K per year för L4. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $161K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Fidelity Investmentss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/12/2025

Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier ()
Bonus
L3
Associate Software Engineer(Instegsnivå)
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
Software Engineer
$150K
$131K
$0
$18.8K
L5
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
Principal Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På Fidelity Investments omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Kvantitativ Utvecklare på Fidelity Investments in United States ligger på en årlig total ersättning på $195,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Fidelity Investments för Kvantitativ Utvecklare rollen in United States är $150,000.

