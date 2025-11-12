Kvalitetssäkring (QA) Mjukvaruingenjör-ersättning in Raleigh-Durham Area på Fidelity Investments varierar från $100K per year för L4 till $149K per year för L6. Det yearliga medianersättningspaketet in Raleigh-Durham Area uppgår till $148K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Fidelity Investmentss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/12/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier ()
Bonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$100K
$93K
$0
$7K
L5
$139K
$118K
$3.9K
$17.2K
L6
$149K
$140K
$0
$8.3K
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Fidelity Investments omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)