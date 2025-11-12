Full-Stack Mjukvaruingenjör-ersättning in New York City Area på Fidelity Investments varierar från $108K per year för L4 till $161K per year för L5. Det yearliga medianersättningspaketet in New York City Area uppgår till $129K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Fidelity Investmentss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/12/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier ()
Bonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$108K
$98.2K
$2.1K
$7.4K
L5
$161K
$130K
$6K
$25.7K
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Fidelity Investments omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)