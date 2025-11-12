Fidelity Investments Full-Stack Mjukvaruingenjör Löner i Ireland

Full-Stack Mjukvaruingenjör-ersättning in Ireland på Fidelity Investments varierar från €44.8K per year för L3 till €114K per year för L6. Det yearliga medianersättningspaketet in Ireland uppgår till €75.7K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Fidelity Investmentss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/12/2025

Nivånamn Totalt Grundlön Aktier ( /yr ) Bonus L3 Associate Software Engineer ( Instegsnivå ) €44.8K €41.9K €0 €2.9K L4 Software Engineer €55.3K €51.6K €0 €3.6K L5 Senior Software Engineer €78.2K €71.6K €1.1K €5.5K L6 Principal Software Engineer €114K €108K €0 €6.2K Visa 3 Fler nivåer

Senaste löneinlämningar

Intjänandeschema Huvudsaklig 25 % ÅR 1 25 % ÅR 2 25 % ÅR 3 25 % ÅR 4 På Fidelity Investments omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema: 25 % intjänas under 1st - ÅR ( 25.00 % årligen )

25 % intjänas under 2nd - ÅR ( 2.08 % månadsvis )

25 % intjänas under 3rd - ÅR ( 2.08 % månadsvis )

25 % intjänas under 4th - ÅR ( 2.08 % månadsvis )

Vad är intjänandeschema på Fidelity Investments ?

