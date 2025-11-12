Fidelity Investments Full-Stack Mjukvaruingenjör Löner i Greater Dublin Area

Full-Stack Mjukvaruingenjör-ersättning in Greater Dublin Area på Fidelity Investments varierar från €45.3K per year för L3 till €78K per year för L5. Det yearliga medianersättningspaketet in Greater Dublin Area uppgår till €57.3K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Fidelity Investmentss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/12/2025

Nivånamn Totalt Grundlön Aktier ( /yr ) Bonus L3 Associate Software Engineer ( Instegsnivå ) €45.3K €43.1K €0 €2.3K L4 Software Engineer €56.6K €51.9K €0 €4.7K L5 Senior Software Engineer €78K €72K €1.5K €4.6K L6 Principal Software Engineer € -- € -- € -- € -- Visa 3 Fler nivåer

Senaste löneinlämningar

Intjänandeschema Huvudsaklig 25 % ÅR 1 25 % ÅR 2 25 % ÅR 3 25 % ÅR 4 På Fidelity Investments omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema: 25 % intjänas under 1st - ÅR ( 25.00 % årligen )

25 % intjänas under 2nd - ÅR ( 2.08 % månadsvis )

25 % intjänas under 3rd - ÅR ( 2.08 % månadsvis )

25 % intjänas under 4th - ÅR ( 2.08 % månadsvis )

