Full-Stack Mjukvaruingenjör-ersättning in Greater Dallas Area på Fidelity Investments varierar från $89.9K per year för L3 till $219K per year för L7. Det yearliga medianersättningspaketet in Greater Dallas Area uppgår till $96.5K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Fidelity Investmentss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/12/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier ()
Bonus
L3
$89.9K
$83.9K
$77
$5.9K
L4
$116K
$105K
$3.1K
$8.6K
L5
$148K
$124K
$6.6K
$17.4K
L6
$184K
$145K
$7.6K
$31.8K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Fidelity Investments omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)