Fidelity Investments
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Full-Stack Mjukvaruingenjör

Fidelity Investments Full-Stack Mjukvaruingenjör Löner

Full-Stack Mjukvaruingenjör-ersättning in United States på Fidelity Investments varierar från $90.4K per year för L3 till $410K per year för L9|VP Software Engineering. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $133K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Fidelity Investmentss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/12/2025

Genomsnitt Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier ()
Bonus
L3
Associate Software Engineer(Instegsnivå)
$90.4K
$84.8K
$381
$5.2K
L4
Software Engineer
$112K
$100K
$1.8K
$10.3K
L5
Senior Software Engineer
$145K
$127K
$2.7K
$15.5K
L6
Principal Software Engineer
$183K
$154K
$3.7K
$25K
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På Fidelity Investments omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Full-Stack Mjukvaruingenjör på Fidelity Investments in United States ligger på en årlig total ersättning på $410,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Fidelity Investments för Full-Stack Mjukvaruingenjör rollen in United States är $128,625.

