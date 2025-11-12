Backend Mjukvaruingenjör-ersättning in Chennai Metropolitan Area på Fidelity Investments varierar från ₹1.24M per year för L4 till ₹2.33M per year för L5. Det yearliga medianersättningspaketet in Chennai Metropolitan Area uppgår till ₹1.24M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Fidelity Investmentss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/12/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier ()
Bonus
L3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L4
₹1.24M
₹1.22M
₹16.5K
₹0
L5
₹2.33M
₹2.1M
₹0
₹238K
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Fidelity Investments omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)