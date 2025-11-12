Företagskatalog
Fidelity Investments
Fidelity Investments Backend Mjukvaruingenjör Löner i Chennai Metropolitan Area

Backend Mjukvaruingenjör-ersättning in Chennai Metropolitan Area på Fidelity Investments varierar från ₹1.24M per year för L4 till ₹2.33M per year för L5. Det yearliga medianersättningspaketet in Chennai Metropolitan Area uppgår till ₹1.24M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Fidelity Investmentss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/12/2025

Genomsnitt Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier ()
Bonus
L3
Associate Software Engineer(Instegsnivå)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L4
Software Engineer
₹1.24M
₹1.22M
₹16.5K
₹0
L5
Senior Software Engineer
₹2.33M
₹2.1M
₹0
₹238K
L6
Principal Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senaste löneinlämningar
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På Fidelity Investments omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Backend Mjukvaruingenjör på Fidelity Investments in Chennai Metropolitan Area ligger på en årlig total ersättning på ₹2,649,741. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Fidelity Investments för Backend Mjukvaruingenjör rollen in Chennai Metropolitan Area är ₹1,881,295.

