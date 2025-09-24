Företagskatalog
Fidelity International
Fidelity International Mjukvaruingenjör Löner

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in India på Fidelity International uppgår till ₹3.34M per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Fidelity Internationals totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/24/2025

Medianpaket
company icon
Fidelity International
Software Engineer
Gurgaon, HR, India
Totalt per år
₹3.34M
Nivå
-
Grundlön
₹3.34M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
År på företaget
4 År
Års erfarenhet
10 År
Vilka är karriärnivåerna på Fidelity International?

₹13.98M

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Praktikantlöner

Vanliga frågor

Fidelity International in India میں Mjukvaruingenjör کے لیے سب سے زیادہ تنخواہ والا پیکیج سالانہ کل معاوضہ ₹4,091,116 ہے۔ اس میں بنیادی تنخواہ کے ساتھ ساتھ ممکنہ اسٹاک معاوضہ اور بونس بھی شامل ہے۔
Fidelity International میں Mjukvaruingenjör کردار in India کے لیے رپورٹ شدہ اوسط سالانہ کل معاوضہ ₹1,510,930 ہے۔

