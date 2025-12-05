Företagskatalog
Fever
Fever Chef för mjukvaruutveckling Löner

Den genomsnittliga totalersättningen för Chef för mjukvaruutveckling in Spain på Fever varierar från €53.3K till €77.3K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Fevers totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/5/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

$69.7K - $81K
Spain
Vanligt Spann
Möjligt Spann
$61.5K$69.7K$81K$89.2K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Vilka är karriärnivåerna på Fever?

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Chef för mjukvaruutveckling på Fever in Spain ligger på en årlig total ersättning på €77,289. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Fever för Chef för mjukvaruutveckling rollen in Spain är €53,258.

Andra resurser

