Företagskatalog
Fazz
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Datavetare

  • Alla Datavetare löner

Fazz Datavetare Löner

Den genomsnittliga totalersättningen för Datavetare in Singapore på Fazz varierar från SGD 49.3K till SGD 68.6K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Fazzs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/5/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

$40.9K - $48.2K
Singapore
Vanligt Spann
Möjligt Spann
$38.2K$40.9K$48.2K$53.2K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Vi behöver bara 3 fler Datavetare inlämningars hos Fazz för att låsa upp!

Bjud in dina vänner och nätverk att lägga till löner anonymt på mindre än 60 sekunder. Mer data innebär bättre insikter för arbetssökande som du och vår gemenskap!

💰 Visa alla Löner

💪 Bidra Din lön


Bidra
Vilka är karriärnivåerna på Fazz?

Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Datavetare erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Datavetare på Fazz in Singapore ligger på en årlig total ersättning på SGD 68,621. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Fazz för Datavetare rollen in Singapore är SGD 49,266.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Fazz

Relaterade företag

  • DoorDash
  • Lyft
  • Tesla
  • Snap
  • Pinterest
  • Se alla företag ➜

Andra resurser

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/fazz/salaries/data-scientist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.