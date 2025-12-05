Företagskatalog
Fast Retailing
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • IT-teknolog

  • Alla IT-teknolog löner

Fast Retailing IT-teknolog Löner

Den genomsnittliga totalersättningen för IT-teknolog på Fast Retailing varierar från NT$1.09M till NT$1.58M per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Fast Retailings totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/5/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

$40.5K - $47K
Taiwan
Vanligt Spann
Möjligt Spann
$35.7K$40.5K$47K$51.8K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Vi behöver bara 3 fler IT-teknolog inlämningars hos Fast Retailing för att låsa upp!

Bjud in dina vänner och nätverk att lägga till löner anonymt på mindre än 60 sekunder. Mer data innebär bättre insikter för arbetssökande som du och vår gemenskap!

💰 Visa alla Löner

💪 Bidra Din lön


Bidra
Vilka är karriärnivåerna på Fast Retailing?

Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade IT-teknolog erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en IT-teknolog på Fast Retailing ligger på en årlig total ersättning på NT$1,584,894. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Fast Retailing för IT-teknolog rollen är NT$1,092,112.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Fast Retailing

Relaterade företag

  • Tesla
  • DoorDash
  • Uber
  • SoFi
  • Microsoft
  • Se alla företag ➜

Andra resurser

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/fast-retailing/salaries/information-technologist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.