Farfetch Löner

Farfetchs löner varierar från $22,689 i total ersättning per år för en Copywriter i den lägre delen till $198,900 för en Datavetare i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Farfetch. Senast uppdaterad: 10/9/2025

$160K

Mjukvaruingenjör
L1 $41.9K
L2 $49K
L3 $44.4K
L4 $53.7K

Frontend-Mjukvaruingenjör

Backend-Mjukvaruingenjör

Dataingenjör

Produktchef
L2 $45.3K
L3 $70.1K
Dataanalytiker
Median $37.7K

Marknadsföring
Median $105K
Projektledare
Median $39.9K
Chef för mjukvaruingenjörer
Median $69.8K
Affärsanalytiker
$111K
Copywriter
$22.7K
Kundservice
$75.4K
Chef för datavetenskap
$77.9K
Datavetare
$199K
Finansanalytiker
$54.2K
Personalresurser
$24.6K
Information Technologist (IT)
$113K
Rekryterare
$85.4K
Lösningsarkitekt
$79.4K
UX-forskare
$47.9K
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Farfetch omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (25.00% årligen)

Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på Farfetch är Datavetare at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $198,900. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Farfetch är $54,174.

