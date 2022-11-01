Fareportal Löner

Fareportals löner varierar från $16,925 i total ersättning per år för en Mjukvaruingenjör i den lägre delen till $204,000 för en Chef för mjukvaruingenjörer i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Fareportal . Senast uppdaterad: 10/15/2025