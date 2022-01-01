Företagskatalog
Fanatics
Fanatics Löner

Fanaticss löner varierar från $7,881 i total ersättning per år för en Affärsanalytiker i den lägre delen till $305,000 för en Chef för mjukvaruingenjörer i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Fanatics. Senast uppdaterad: 10/18/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Mjukvaruingenjör
Software Engineer III $183K
Senior Software Engineer $210K
Staff Software Engineer $237K

Backend-Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Produktchef
Median $210K
Chef för mjukvaruingenjörer
Median $305K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Stabschef
Median $65K
Datavetare
Median $238K
Marknadsföring
Median $120K
Dataanalytiker
Median $131K
Administrativ assistent
$103K
Affärsanalytiker
$7.9K
Chef för datavetenskap
$164K
Personalresurser
$163K
Produktdesigner
$151K
Rekryterare
$146K
Cybersecurity Analyst
$61.3K
Teknisk programchef
$238K
UX-forskare
$125K
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På Fanatics omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)

Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på Fanatics är Chef för mjukvaruingenjörer med en årlig total ersättning på $305,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Fanatics är $156,975.

