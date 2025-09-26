Företagskatalog
Fairmarkit
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Alla Mjukvaruingenjör löner

Fairmarkit Mjukvaruingenjör Löner

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in Poland på Fairmarkit uppgår till PLN 270K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Fairmarkits totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/26/2025

Medianpaket
company icon
Fairmarkit
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Totalt per år
PLN 270K
Nivå
Senior
Grundlön
PLN 270K
Stock (/yr)
PLN 0
Bonus
PLN 0
År på företaget
2-4 År
Års erfarenhet
5-10 År
Vilka är karriärnivåerna på Fairmarkit?

PLN 605K

Få Betalt, Inte Lurad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet 300 000+ kr (ibland 3 miljoner+ kr) i höjningar. Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av riktiga experter - rekryterare som gör det dagligen.

Senaste löneinlämningar
Lägg tillLägg till ersättningLägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportera dataVisa lediga jobb
Praktikantlöner

Bidra

Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Mjukvaruingenjör erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Vanliga frågor

The highest paying salary package reported for a Mjukvaruingenjör at Fairmarkit in Poland sits at a yearly total compensation of PLN 272,088. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Fairmarkit for the Mjukvaruingenjör role in Poland is PLN 270,199.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Fairmarkit

Relaterade företag

  • Dropbox
  • Roblox
  • Amazon
  • SoFi
  • Apple
  • Se alla företag ➜

Andra resurser