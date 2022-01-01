FabFitFun Löner

FabFitFuns löner varierar från $100,500 i total ersättning per år för en Produktdesigner i den lägre delen till $136,680 för en Datavetare i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på FabFitFun . Senast uppdaterad: 9/11/2025