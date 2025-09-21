Mjukvaruingenjör-ersättning in United States på F5 Networks varierar från $131K per year för Software Engineer 1 till $354K per year för Architect. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $178K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för F5 Networkss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/21/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Software Engineer 1
$131K
$110K
$12.7K
$8.4K
Software Engineer 2
$158K
$129K
$18.7K
$10.6K
Software Engineer 3
$181K
$153K
$17.3K
$10.9K
Senior Software Engineer
$207K
$176K
$20.1K
$11.3K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På F5 Networks omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)
