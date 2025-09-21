Produktchef-ersättning in United States på F5 Networks varierar från $192K per year för Product Manager 3 till $339K per year för Director Product Management. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $228K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för F5 Networkss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/21/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Product Manager 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Manager 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Manager 3
$192K
$157K
$20K
$15.5K
Senior Product Manager
$229K
$180K
$31.7K
$16.4K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På F5 Networks omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
