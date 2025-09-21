Företagskatalog
Medianersättningspaketet för Personalresurser in United States på F5 Networks uppgår till $195K per year. Senast uppdaterad: 9/21/2025

Medianpaket
company icon
F5 Networks
Human Resources
Seattle, WA
Totalt per år
$195K
Nivå
-
Grundlön
$195K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År på företaget
3 År
Års erfarenhet
15 År
Vilka är karriärnivåerna på F5 Networks?

$160K

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På F5 Networks omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Personalresurser på F5 Networks in United States ligger på en årlig total ersättning på $260,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på F5 Networks för Personalresurser rollen in United States är $196,000.

