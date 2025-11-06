Företagskatalog
F-Secure Mjukvaruingenjör Löner i Greater Bengaluru

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in Greater Bengaluru på F-Secure uppgår till ₹3.85M per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för F-Secures totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/6/2025

Medianpaket
company icon
F-Secure
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Totalt per år
₹3.85M
Nivå
L3
Grundlön
₹3.85M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
År på företaget
0-1 År
Års erfarenhet
5-10 År
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på F-Secure in Greater Bengaluru ligger på en årlig total ersättning på ₹3,989,230. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på F-Secure för Mjukvaruingenjör rollen in Greater Bengaluru är ₹3,849,054.

