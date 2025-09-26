Mjukvaruingenjör-ersättning in United States på ExxonMobil varierar från $101K per year för CL22 till $230K per year för CL27. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $180K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för ExxonMobils totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/26/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
CL22
$101K
$101K
$250
$0
CL23
$110K
$109K
$1.3K
$625
CL24
$133K
$133K
$0
$0
CL25
$162K
$159K
$2.7K
$0
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Inkluderade titlarSkicka in ny titel