
  • Löner
  • Projektledare

  • Alla Projektledare löner

ExxonMobil Projektledare Löner

Projektledare-ersättning in United States på ExxonMobil varierar från $118K per year för CL23 till $331K per year för CL28. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $210K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för ExxonMobils totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/26/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
CL22
$ --
$ --
$ --
$ --
CL23
$118K
$118K
$0
$0
CL24
$ --
$ --
$ --
$ --
CL25
$ --
$ --
$ --
$ --
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Projektledare på ExxonMobil in United States ligger på en årlig total ersättning på $330,815. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på ExxonMobil för Projektledare rollen in United States är $196,000.

