Kemisk ingenjör-ersättning in United States på ExxonMobil varierar från $104K per year för CL22 till $187K per year för CL26. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $121K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för ExxonMobils totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/26/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
CL22
$104K
$104K
$0
$0
CL23
$135K
$135K
$0
$0
CL24
$125K
$125K
$0
$0
CL25
$133K
$133K
$0
$0
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
