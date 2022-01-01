ExxonMobil Löner

Företagskatalog
ExxonMobils löner varierar från $1,547 i total ersättning per år för en Affärsanalytiker i den lägre delen till $290,000 för en Teknisk programchef i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på ExxonMobil. Senast uppdaterad: 9/11/2025

$160K

Maskiningenjör
CL23 $110K
CL24 $121K
CL25 $130K
CL26 $195K
CL27 $247K
Mjukvaruingenjör
CL23 $110K
CL24 $133K
CL25 $162K
CL26 $204K
CL27 $230K

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Forskare

Kemisk ingenjör
CL22 $104K
CL23 $135K
CL25 $133K
CL26 $187K

Processingenjör

Produktchef
CL24 $126K
CL26 $197K
Projektledare
CL23 $118K
CL27 $214K
Teknisk programchef
CL26 $182K
CL28 $290K
Affärsutveckling
Median $200K
Datavetare
Median $35.8K
Informationsteknolog (IT)
Median $108K
Marknadsföring
Median $237K
Hårdvaruingenjör
Median $140K
Produktdesigner
Median $120K
Civilingenjör
Median $231K
Revisor
$17.6K
Biomedicinsk ingenjör
$136K
Affärsoperationer
$114K
Chef för affärsoperationer
$139K
Affärsanalytiker
$1.5K
Styringenjör
$171K
Dataanalytiker
$26K
Elektroingenjör
$164K
Finansanalytiker
$18.4K
Geologisk ingenjör
$169K
Personalresurser
$3.5K
Managementkonsult
$38.8K
Marknadsföringsoperationer
$149K
Programchef
$181K
Försäljning
$93.5K
Cybersäkerhetsanalytiker
$115K
Lösningsarkitekt
$43.1K
Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på ExxonMobil är Teknisk programchef at the CL28 level med en årlig total ersättning på $290,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på ExxonMobil är $134,342.

Andra resurser