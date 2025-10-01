Företagskatalog
Expleo Group
  • Greater Dublin Area

Expleo Group Mjukvaruingenjör Löner i Greater Dublin Area

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in Greater Dublin Area på Expleo Group uppgår till €53K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Expleo Groups totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/1/2025

Medianpaket
company icon
Expleo Group
Quality Assurance (QA) Software Engineer
Dublin, DN, Ireland
Totalt per år
€53K
Nivå
Senior Technical Engineer
Grundlön
€53K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
År på företaget
5 År
Års erfarenhet
5 År
Vilka är karriärnivåerna på Expleo Group?

€142K

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Vanliga frågor

The highest paying salary package reported for a Mjukvaruingenjör at Expleo Group in Greater Dublin Area sits at a yearly total compensation of €79,645. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Expleo Group for the Mjukvaruingenjör role in Greater Dublin Area is €52,952.

Andra resurser