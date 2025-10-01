Företagskatalog
exadel
  • Warsaw Metropolitan Area

exadel Mjukvaruingenjör Löner i Warsaw Metropolitan Area

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in Warsaw Metropolitan Area på exadel uppgår till PLN 212K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för exadels totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/1/2025

Medianpaket
company icon
exadel
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Totalt per år
PLN 212K
Nivå
L3
Grundlön
PLN 212K
Stock (/yr)
PLN 0
Bonus
PLN 0
År på företaget
5 År
Års erfarenhet
6 År
Vilka är karriärnivåerna på exadel?

PLN 600K

Senaste löneinlämningar
Praktikantlöner

Vanliga frågor

The highest paying salary package reported for a Mjukvaruingenjör at exadel in Warsaw Metropolitan Area sits at a yearly total compensation of PLN 274,175. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at exadel for the Mjukvaruingenjör role in Warsaw Metropolitan Area is PLN 212,136.

Andra resurser