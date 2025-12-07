Företagskatalog
Establishment Labs
Establishment Labs Mjukvaruingenjör Löner

Den genomsnittliga totalersättningen för Mjukvaruingenjör in Costa Rica på Establishment Labs varierar från CRC 10.52M till CRC 14.94M per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Establishment Labss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/7/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

$23.9K - $28.3K
Costa Rica
Vanligt Spann
Möjligt Spann
$21.1K$23.9K$28.3K$29.9K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Vilka är karriärnivåerna på Establishment Labs?

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Establishment Labs in Costa Rica ligger på en årlig total ersättning på CRC 14,938,728. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Establishment Labs för Mjukvaruingenjör rollen in Costa Rica är CRC 10,522,060.

