Esprow
Esprow Rekryterare Löner

Medianersättningspaketet för Rekryterare in Russia på Esprow uppgår till RUB 733K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Esprows totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/31/2025

Medianpaket
company icon
Esprow
Sourcer
Saint Petersburg, SP, Russia
Totalt per år
RUB 733K
Nivå
L3
Grundlön
RUB 733K
Stock (/yr)
RUB 0
Bonus
RUB 0
År på företaget
1 År
Års erfarenhet
5 År
Vilka är karriärnivåerna på Esprow?
Senaste löneinlämningar
Lägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Bidra

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Rekryterare på Esprow in Russia ligger på en årlig total ersättning på RUB 732,672. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Esprow för Rekryterare rollen in Russia är RUB 732,672.

Andra resurser