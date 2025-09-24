Cybersecurity Analyst-ersättning på Ernst and Young varierar från $91.4K per year för Security Analyst till $142K per year för Staff Security Analyst 1. Det yearliga medianersättningspaketet uppgår till $97.9K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Ernst and Youngs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/24/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Security Analyst
$91.4K
$88.3K
$0
$3.1K
Senior Security Analyst
$140K
$134K
$0
$6K
Staff Security Analyst 1
$142K
$135K
$0
$7.5K
Staff Security Analyst 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Ernst and Young omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)