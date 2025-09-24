Produktchef-ersättning in United States på Ernst and Young varierar från $175K per year för Product Manager till $214K per year för Associate Director. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $180K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Ernst and Youngs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/24/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Product Manager
$175K
$174K
$0
$1.3K
Senior Product Manager
$187K
$178K
$0
$9K
Associate Director
$214K
$206K
$0
$8.5K
Director
$ --
$ --
$ --
$ --
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Ernst and Young omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)