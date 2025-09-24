Företagskatalog
Ernst and Young
  • Löner
  • Produktdesignchef

  • Alla Produktdesignchef löner

Ernst and Young Produktdesignchef Löner

Den genomsnittliga totalersättningen för Produktdesignchef in United States på Ernst and Young varierar från $161K till $226K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Ernst and Youngs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/24/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

$175K - $203K
United States
Vanligt Spann
Möjligt Spann
$161K$175K$203K$226K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

$160K

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På Ernst and Young omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Produktdesignchef på Ernst and Young in United States ligger på en årlig total ersättning på $225,862. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Ernst and Young för Produktdesignchef rollen in United States är $161,330.

Andra resurser