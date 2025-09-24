Företagskatalog
Den genomsnittliga totalersättningen för Personaloperationer på Ernst and Young varierar från ARS 19.49M till ARS 27.15M per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Ernst and Youngs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/24/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

ARS 20.89M - ARS 24.6M
Argentina
Vanligt Spann
Möjligt Spann
ARS 19.49MARS 20.89MARS 24.6MARS 27.15M
Vanligt Spann
Möjligt Spann

ARS 193.72M

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På Ernst and Young omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Personaloperationer på Ernst and Young ligger på en årlig total ersättning på ARS 27,153,551. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Ernst and Young för Personaloperationer rollen är ARS 19,494,857.

