Ernst and Young
Ernst and Young Maskiningenjör Löner

Den genomsnittliga totalersättningen för Maskiningenjör in United Kingdom på Ernst and Young varierar från £94.5K till £134K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Ernst and Youngs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/24/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

£107K - £127K
United Kingdom
Vanligt Spann
Möjligt Spann
£94.5K£107K£127K£134K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

£121K

Få Betalt, Inte Lurad

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På Ernst and Young omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Vanliga frågor

The highest paying salary package reported for a Maskiningenjör at Ernst and Young in United Kingdom sits at a yearly total compensation of £134,227. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ernst and Young for the Maskiningenjör role in United Kingdom is £94,542.

