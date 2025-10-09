Managementkonsult-ersättning in United States på Ernst and Young varierar från $106K per year för Consultant till $252K per year för Senior Manager. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $175K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Ernst and Youngs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/9/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Consultant
$106K
$105K
$0
$665
Senior Consultant
$145K
$142K
$0
$2.5K
Manager
$218K
$209K
$0
$9K
Senior Manager
$252K
$244K
$0
$8.8K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Ernst and Young omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)