Datavetare-ersättning in United States på Ernst and Young varierar från $118K per year för Data Scientist till $95.5K per year för Staff Data Scientist 2. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $140K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Ernst and Youngs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/24/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Data Scientist
$118K
$111K
$0
$6.8K
Senior Data Scientist
$143K
$140K
$0
$3K
Staff Data Scientist 1
$90.2K
$87.2K
$0
$3K
Staff Data Scientist 2
$95.5K
$93K
$0
$2.5K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Ernst and Young omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)
Inkluderade titlarSkicka in ny titel