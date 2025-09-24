Företagskatalog
Ernst and Young
Ernst and Young Associate Löner

Medianersättningspaketet för Associate in India på Ernst and Young uppgår till ₹766K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Ernst and Youngs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/24/2025

Medianpaket
company icon
Ernst and Young
Associate
Mumbai, MH, India
Totalt per år
₹766K
Nivå
-
Grundlön
₹766K
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
År på företaget
2 År
Års erfarenhet
2 År
Vilka är karriärnivåerna på Ernst and Young?

₹13.98M

Senaste löneinlämningar
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På Ernst and Young omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Vanliga frågor

The highest paying salary package reported for a jobFamilies.Associate at Ernst and Young in India sits at a yearly total compensation of ₹1,525,825. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ernst and Young for the jobFamilies.Associate role in India is ₹765,505.

