  • Löner
  • Administrativ assistent

  • Alla Administrativ assistent löner

Ernst and Young Administrativ assistent Löner

Medianersättningspaketet för Administrativ assistent in United States på Ernst and Young uppgår till $49.6K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Ernst and Youngs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/24/2025

Medianpaket
company icon
Ernst and Young
Executive Assistant
Louisville, KY
Totalt per år
$49.6K
Nivå
L3
Grundlön
$49.6K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År på företaget
7 År
Års erfarenhet
8 År
Vilka är karriärnivåerna på Ernst and Young?

$160K

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På Ernst and Young omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Vanliga frågor

The highest paying salary package reported for a Administrativ assistent at Ernst and Young in United States sits at a yearly total compensation of $68,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ernst and Young for the Administrativ assistent role in United States is $49,583.

Andra resurser