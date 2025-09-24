Företagskatalog
Ericsson
  • Löner
  • Lösningsarkitekt

  • Alla Lösningsarkitekt löner

Ericsson Lösningsarkitekt Löner

Lösningsarkitekt-ersättning in Canada på Ericsson varierar från CA$143K per year för JS6 till CA$157K per year för JS7. Det yearliga medianersättningspaketet in Canada uppgår till CA$158K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Ericssons totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/24/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
JS4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JS5
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JS6
CA$143K
CA$128K
CA$1.8K
CA$13.2K
JS7
CA$157K
CA$147K
CA$0
CA$9.5K
CA$226K

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Vilka är karriärnivåerna på Ericsson?

Inkluderade titlar

Cloud Architect

Vanliga frågor

Andra resurser