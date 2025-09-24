Företagskatalog
Ericsson
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Chef för mjukvaruingenjörer

  • Alla Chef för mjukvaruingenjörer löner

Ericsson Chef för mjukvaruingenjörer Löner

Medianersättningspaketet för Chef för mjukvaruingenjörer in India på Ericsson uppgår till ₹9.49M per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Ericssons totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/24/2025

Medianpaket
company icon
Ericsson
Software Engineering Manager
Bengaluru, KA, India
Totalt per år
₹9.49M
Nivå
L7
Grundlön
₹8.49M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹999K
År på företaget
3 År
Års erfarenhet
24 År
Vilka är karriärnivåerna på Ericsson?

₹13.98M

Få Betalt, Inte Lurad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet 300 000+ kr (ibland 3 miljoner+ kr) i höjningar. Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av riktiga experter - rekryterare som gör det dagligen.

Senaste löneinlämningar
Lägg tillLägg till ersättningLägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportera dataVisa lediga jobb

Bidra

Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Chef för mjukvaruingenjörer erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Chef för mjukvaruingenjörer på Ericsson in India ligger på en årlig total ersättning på ₹9,569,049. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Ericsson för Chef för mjukvaruingenjörer rollen in India är ₹9,491,034.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Ericsson

Relaterade företag

  • NETSCOUT
  • Nokia
  • Ciena
  • Viavi Solutions
  • Konica Minolta
  • Se alla företag ➜

Andra resurser