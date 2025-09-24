Företagskatalog
Ericsson
Ericsson Projektledare Löner

Medianersättningspaketet för Projektledare in United States på Ericsson uppgår till €124K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Ericssons totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/24/2025

Medianpaket
company icon
Ericsson
Project Manager
San Francisco, CA
Totalt per år
€124K
Nivå
j7
Grundlön
€124K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
År på företaget
10 År
Års erfarenhet
17 År
Vilka är karriärnivåerna på Ericsson?

€142K

Senaste löneinlämningar
Lägg tillLägg till ersättningLägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Vanliga frågor

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Projektledare in Ericsson in United States raggiunge una retribuzione totale annua di €237,363. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Ericsson per il ruolo Projektledare in United States è €115,570.

