Medianersättningspaketet för Produktchef in Spain på Ericsson uppgår till €80K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Ericssons totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/24/2025

Medianpaket
company icon
Ericsson
Product Manager
Madrid, MD, Spain
Totalt per år
€80K
Nivå
hidden
Grundlön
€70.3K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€9.7K
År på företaget
11+ År
Års erfarenhet
11+ År
Vilka är karriärnivåerna på Ericsson?

€142K

Senaste löneinlämningar
Vanliga frågor

Andra resurser