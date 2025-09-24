Företagskatalog
Ericsson
Ericsson Hårdvaruingenjör Löner

Hårdvaruingenjör-ersättning in Sweden på Ericsson varierar från SEK 483K per year för JS5 till SEK 719K per year för JS7. Det yearliga medianersättningspaketet in Sweden uppgår till SEK 618K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Ericssons totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/24/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
JS4
SEK --
SEK --
SEK --
SEK --
JS5
SEK 483K
SEK 483K
SEK 0
SEK 0
JS6
SEK 912K
SEK 912K
SEK 0
SEK 0
JS7
SEK 719K
SEK 719K
SEK 0
SEK 0
SEK 1.56M

Få Betalt, Inte Lurad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet 300 000+ kr (ibland 3 miljoner+ kr) i höjningar. Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av riktiga experter - rekryterare som gör det dagligen.

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Vilka är karriärnivåerna på Ericsson?

Inkluderade titlar

ASIC Engineer

Vanliga frågor

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Hårdvaruingenjör ve společnosti Ericsson in Sweden představuje roční celkovou odměnu SEK 911,954. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Ericsson pro pozici Hårdvaruingenjör in Sweden je SEK 617,707.

Andra resurser