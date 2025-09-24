Ericsson Hårdvaruingenjör Löner

Hårdvaruingenjör-ersättning in Sweden på Ericsson varierar från SEK 483K per year för JS5 till SEK 719K per year för JS7. Det yearliga medianersättningspaketet in Sweden uppgår till SEK 618K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Ericssons totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/24/2025

Nivånamn Totalt Grundlön Aktier (/yr) Bonus JS4 SEK -- SEK -- SEK -- SEK -- JS5 SEK 483K SEK 483K SEK 0 SEK 0 JS6 SEK 912K SEK 912K SEK 0 SEK 0 JS7 SEK 719K SEK 719K SEK 0 SEK 0 Visa 2 Fler nivåer

