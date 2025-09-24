Hårdvaruingenjör-ersättning in Sweden på Ericsson varierar från SEK 483K per year för JS5 till SEK 719K per year för JS7. Det yearliga medianersättningspaketet in Sweden uppgår till SEK 618K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Ericssons totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/24/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
JS4
SEK --
SEK --
SEK --
SEK --
JS5
SEK 483K
SEK 483K
SEK 0
SEK 0
JS6
SEK 912K
SEK 912K
SEK 0
SEK 0
JS7
SEK 719K
SEK 719K
SEK 0
SEK 0
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
