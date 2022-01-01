Företagskatalog
EQ Löner

EQs löner varierar från $104,475 i total ersättning per år för en Affärsanalytiker i den lägre delen till $223,875 för en Mjukvaruingenjör i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på EQ. Senast uppdaterad: 10/17/2025

Affärsanalytiker
$104K
Mjukvaruingenjör
$224K
Chef för mjukvaruingenjörer
$110K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på EQ är Mjukvaruingenjör at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $223,875. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på EQ är $109,624.

