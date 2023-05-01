Eptura Löner

Epturas löner varierar från $104,957 i total ersättning per år för en Mjukvaruingenjör i den lägre delen till $180,900 för en Produktdesigner i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Eptura . Senast uppdaterad: 10/17/2025