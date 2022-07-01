EPI-USE Labs Löner

EPI-USE Labss löner varierar från $127,400 i total ersättning per år för en Mjukvaruingenjör i den lägre delen till $190,045 för en Lösningsarkitekt i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på EPI-USE Labs . Senast uppdaterad: 11/20/2025