EPI-USE Labs Löner

EPI-USE Labss löner varierar från $127,400 i total ersättning per år för en Mjukvaruingenjör i den lägre delen till $190,045 för en Lösningsarkitekt i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på EPI-USE Labs. Senast uppdaterad: 11/20/2025
