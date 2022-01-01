Företagskatalog
Enfusion
Jobbar du här? Hävda ditt företag

Enfusion Löner

Enfusions löner varierar från $50,113 i total ersättning per år för en Projektledare i den lägre delen till $120,750 för en Mjukvaruingenjör i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Enfusion. Senast uppdaterad: 9/7/2025

$160K

Få Betalt, Inte Lurad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet 300 000+ kr (ibland 3 miljoner+ kr) i höjningar. Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av riktiga experter - rekryterare som gör det dagligen.

Mjukvaruingenjör
Median $121K

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Revisor
$116K
Affärsanalytiker
$90.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Informationsteknolog (IT)
$61K
Projektledare
$50.1K
Teknisk programchef
$78.4K
Teknisk skribent
$67.3K
Saknar du din titel?

Sök efter alla löner på vår kompensationssida eller lägg till din lön för att hjälpa till att låsa upp sidan.


Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på Enfusion är Mjukvaruingenjör med en årlig total ersättning på $120,750. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Enfusion är $78,390.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Enfusion

Relaterade företag

  • Klarna
  • Vanguard
  • Tower Research Capital
  • The D. E. Shaw Group
  • InComm Payments
  • Se alla företag ➜

Andra resurser